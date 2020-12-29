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Первую очередь ЖК «Спорт Таун» в Новой Москве ввели в эксплуатацию
Фото: Московский фонд реновации жилой застройки

Первую очередь ЖК «Спорт Таун» в Новой Москве ввели в эксплуатацию

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, поселение Филимонковское, деревня Марьино Карта всех событий

Строительство первой очереди проблемного жилого комплекса «Спорт таун» в поселении Филимонковское полностью завершили. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщили в пресс-службе столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

Как отметила председатель ведомства Анастасия Пятова, в сданных корпусах свои квартиры получит 71 дольщик.

Уточняется, что площадь всех семи домов первой очереди составляет 5900 квадратных метров. Это двухэтажные таунхаусы, рассчитанные на 56 жилых помещений. Специалисты провели планировку территории, укладку асфальта, привели в порядок цоколи домов и входные группы.

На данный момент технический заказчик продолжает строительство корпусов второй и третьей очередей. Так, на 18 и 31 корпусах ведут кладку стен первого этажа. На корпусах 14, 27, 28 строительные бригады заканчивают устройство стропильной системы.

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