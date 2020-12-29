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Волонтеры ЕР поздравили с Новым годом врачей, ведущих борьбу с коронавирусом
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Волонтеры ЕР поздравили с Новым годом врачей, ведущих борьбу с коронавирусом

Виктория Родимкина

Общество

Волонтеры «Единой России» поздравили всех медиков, которые работают с пациентами с коронавирусом. Для медработников подготовили более 10 тысяч подарочных наборов, приобретенных на взносы и пожертвования партийцев. Об этом сообщил секретарь Московского городского регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Метельский.

— Хочется снова и снова говорить врачам спасибо за ту работу, которую они делают. Наши московские медики — настоящие герои, которые вытаскивают людей с того света. Наша акция будет продолжаться до самого Нового года, — отметил Метельский.

По его словам, партия использует все возможности, чтобы создать врачам новогоднее настроение. Так, по просьбе медиков во дворе столичной больницы № 15 поставили и нарядили ель.

Волонтеры «Единой России» уже посетили десятки медучреждений. К акции 29 декабря присоединятся городские и федеральные парламентарии. Среди них депутат Госдумы РФ Дмитрий Саблин и депутат Мосгордумы, член фракции «Единая Россия» Александр Козлов. Они отправятся в больницу в Коммунарке, чтобы поддержать медиков и поздравить их с Новым годом.

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