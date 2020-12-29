Сати Казанова рассказала подробности скандалов в группе «Фабрика»

Фото: youtube.com /Надежда Стрелец

Певица Сати Казанова рассказала о скандалах между участницами группы «Фабрика», в которой она была одной из солисток. Она всегда стояла по центру, ее выделял продюсер и делал на нее ставку. По словам Казановой, в группе случались скандалы из-за ее поведения.

— Наверное, это вопрос энергетики, Саша Савельева и Ира Тонева были так воспитаны… Это моя жажда «кто первый встал, того и тапки». Я приезжая, а обе девочки местные. У них по одному ребенку в семье было, а нас — четверо. Нужно было еще локтями хорошо поработать, чтобы кусок хлеба достать. Это делало меня доминантной, разнос я могла устроить по любому поводу, — заявила певица.

Артистка призналась, что была эгоистичной и себялюбивой, у нее не было желание считаться с чужим мнением, на этой почке возникали скандалы с Тоневой.

— Я эту жесткость в себе замечала с детства, я была старшей, и младших на меня буквально скинули. Я должна была за ними следить, обстирывать, — вспомнила Казанова.

На тот момент она не осознавала, что «чудовищно измывается над людьми».

Видео опубликовано на YouTube.

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