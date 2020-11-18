«Дорого заплатила»: Сати Казанова объяснила, почему не общается с Биланом

Фото: youtube.com / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Певица Сати Казанова рассказала, как пережила травлю после своих случайных слов о детях, которые она сказала на пресс-конференции в 2016 году. Она назвала детей-инвалидов «больными, кривыми, косыми».

— Я дорого заплатила за эти глупо выроненные слова. Мы должны быть очень бдительны, когда публично выступаем. Это была пресс-конференция в день выступления. Я была растеряна и очень волновалась перед выступлением. Мне четвертый раз задавали один и тот же вопрос, каким детям помогает мой фонд. Смысл ответа был в том, что фонд не занимается детьми с проблемами здоровья. Нет прощения таким словам, но как жестоко меня забили камнями, тоже не имеет оправдания, — отметила певица.

По словам Сати Казановой, она потеряла много контрактов, от нее отвернулись некоторые коллеги и друзья. Команда сказала ей, что разочарована в певице. Артистка позвонила Диме Билану и попросила связаться с моделью Натальей Водяновой, авторитетной фигурой в сфере благотворительности.

— Он ее спрашивает. А она сказала, что не готова в этом участвовать, предложила собрать пресс-конференцию и сказать, что я ошиблась, плохо знаю русский язык. Модели предлагались, где я выставляю себя идиоткой, вру, что я плохо знаю русский язык. Я была раздавлена, чтобы Диме сказать, что это не для меня, — вспоминает Казанова.

Она заявила, что признает, что оступилась, но это не повод ее растаптывать. Ее эта ситуация очень закалила, она перестала зависеть от мнения других людей. После этого инцидента она перестала общаться с Димой Биланом.

Видео опубликовано на YouTube.

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