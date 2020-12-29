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Обвиняемую в шпионаже Карину Цуркан приговорили к 15 годам колонии
Фото: depositphotos.com

Обвиняемую в шпионаже Карину Цуркан приговорили к 15 годам колонии

Виктория Родимкина

Происшествия

Мосгорсуд приговорил к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима бывшего члена правления «Интер РАО» Карину Цуркан по обвинению в шпионаже. Об этом сообщили в пресс-службе суда во вторник, 29 декабря.

Уточняется, что прокурор запрашивал для обвиняемой 18 лет колонии.

Предварительное следствие по делу вело следственное управление ФСБ РФ, передает агентство городских новостей «Москва».

СПРАВКА «ВМ»

Бывшего члена правления «Интер РАО» Карину Цуркан арестовали в июне 2018 года. По словам ее адвоката Ивана Павлова, его подзащитную обвинили в работе на молдавские спецслужбы, к которым она якобы присоединилась в 2004 году.

В апреле 2015-го Цуркан получила электронную копию «проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества». В конце сентября того же года она отдала документ спецслужбам Молдавии. Женщину вину отрицает. Дело было засекречено.

По информации источников РИА Новости, Цуркан принимала участие в работе по поставкам электроэнергии из России на Украину и с Украины в Крым в 2014-2015 годах. Также по данным РБК, что ФСБ подозревала Карину в передаче Румынии (члену НАТО) сведений именно по этой теме.

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