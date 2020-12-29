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Движение перед Рублево-Успенским шоссе затруднено из-за возгорания автомобиля
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Движение перед Рублево-Успенским шоссе затруднено из-за возгорания автомобиля

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Московская область, Рублёво-Успенское шоссе Карта всех событий

Автомобиль загорелся на внутренней стороне МКАД. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Уточняется, что инцидент произошел перед Рублево-Успенским шоссе. На данный момент на месте происшествия работают сотрудники МЧС.

Дептранс предупредил водителей о том, что движение затруднено, и призвал автомобилистов быть внимательнее.

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Москваавтомобильвозгорание
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