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«Мне страшно за тебя»: Бритни Спирс испугала подписчиков необычным танцем
Фото: instagram.com/britneyspears

«Мне страшно за тебя»: Бритни Спирс испугала подписчиков необычным танцем

Анастасия Волоснова

Звезды

Американская певица Бритни Спирс опубликовала в своем Instagram-аккаунте странное видео, на котором она экспрессивно танцует. Образ и поведение звезды взволновали подписчиков.

В новом видео Бритни предстала в бордовом кроп-топе и черных коротких шортах. Волосы девушки были распущены, на шее — несколько чокеров, глаза она накрасила темными тенями.

Спирс танцевала в собственном доме, ее движения были очень резкими и хаотичными. В посте певица написала, что ей очень нравится песня, под которую она исполнила свой необычный танец.

Подписчиков испугало поведение певицы. Они написали в комментариях свои переживания по поводу образа и странных движений певицы.

«Я надеюсь, что у тебя все в порядке, потому что твои танцы становятся все более странными»; «Мне страшно за тебя»; «Ты точно в порядке?»; «У Бритни явно какие-то проблемы»; «Что за странные движения?» — переживали поклонники.

Ролик был опубликован утром во вторник, 29 декабря, и уже успел набрать более двух миллионов просмотров.

Напомним, Бритни Спирс 38 лет, но она находится под опекой своего отца по состоянию здоровья. Из-за этого она полностью лишена собственных прав. Ранее подписчики предполагали, что отец мог силой удерживать Бритни дома, чтобы зарабатывать на творчестве певицы.

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Бритни Спирсмузыкапевица
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