Парковка для волонтеров и медиков в Москве будет бесплатной после Нового года

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Парковки для врачей и волонтеров в Москве будут бесплатными после Нового года. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

В таком режиме паркинг будет работать до окончания режима повышенной готовности в городе. Уточняется, что продление на 2021 год будет автоматическое.

— Так мы хотим вновь сказать спасибо всем, кто продолжает на передовой бороться с вирусом, — отметил глава Дептранса Максим Ликсутов.

Ранее сообщалось, что в честь грядущих новогодних праздников аэропорт Домодедово на 25 процентов снизил стоимость суточных парковок.

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