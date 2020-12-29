Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Парковка для волонтеров и медиков в Москве будет бесплатной после Нового года
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва» 

Парковка для волонтеров и медиков в Москве будет бесплатной после Нового года

Юлия Ямпольская

Город

Парковки для врачей и волонтеров в Москве будут бесплатными после Нового года. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

В таком режиме паркинг будет работать до окончания режима повышенной готовности в городе. Уточняется, что продление на 2021 год будет автоматическое.

Так мы хотим вновь сказать спасибо всем, кто продолжает на передовой бороться с вирусом, — отметил глава Дептранса Максим Ликсутов.

Ранее сообщалось, что в честь грядущих новогодних праздников аэропорт Домодедово на 25 процентов снизил стоимость суточных парковок.

Читайте также: Москвичам рассказали, как будет работать столичный транспорт в новогодние праздники

врачиМосквапарковка
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Предновогодние мысли

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отомстил так отомстил: измена, суицид и двойное убийство детей

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Выполнены ключевые проекты

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Обледенение сердец: почему погибла «Онега»

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Чайковский и Минкус, вон из Парижской оперы!

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Что посмотреть: наши лучшие фильмы 2020 года

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Если в Крыме нет воды

Все мнения
О проекте