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Мурашко поручил доставить в Москву девушку, пострадавшую от нападения собак
Фото: Пресс-служба Госдумы

Мурашко поручил доставить в Москву девушку, пострадавшую от нападения собак

Виктория Родимкина

Происшествия

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко поручил доставить в Москву девушку, которая получила серьезные травмы при нападении собак в Улан-Удэ. Об этом сообщила пресс-служба министерства во вторник, 29 декабря.

— Двадцатилетняя жительница Улан-Удэ, получившая тяжелые травмы при нападении бездомных собак, сегодня спецбортом будет доставлена на лечение в Москву, — уточнили в сообщении.

В министерстве отметили, что лечить девушку будут лучшие столичные хирурги НМИЦ хирургии имени Вишневского. Уже были проведены телемедицинские консультации с главным хирургом Минздрава России Амираном Ревишвили.

Известно, что состояние девушки тяжелое, но остается стабильным. В столице пациентка пройдет терапию, которая направлена на заживление обширных ран на теле.

Спецборт уже прибыл в Улан-Удэ и готовится к отправке в столицу, добавили в сообщении.

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нападениепострадавшиеМихаил Мурашко
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