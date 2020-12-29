Более трех тысяч бизнесменов поучаствовали в вебинарах Госинспекции по недвижимости

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Более трех тысяч представителей бизнеса приняли участие в бесплатных вебинарах по профилактике правонарушений в области земельно-имущественных отношений. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, с начала года Госинспекция по недвижимости провела 61 соответствующее мероприятие. Общая продолжительность вебинаров превысила 70 часов.

— Их участниками стали свыше трех тысяч человек. На вебинарах обсуждаются особенности и новеллы действующего земельного законодательства и разъясняются полномочия Госинспекции по недвижимости, что позволяет предупредить наиболее распространенные нарушения в этой сфере, — отметил замглавы города.

В роли спикеров выступали представители Госинспекции, а в качестве экспертов приглашались специалисты Росреестра, Департамента городского имущества Москвы и Московского городского бюро технической инвентаризации.

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