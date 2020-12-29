Маршруты трамваев в центре Москвы временно изменены из-за пожара в офисном здании
Россия, Москва, Покровский бульвар, 18с18 Карта всех событий
Возгорание в одном из помещений офисного здания произошло в центре Москвы. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.
Инцидент произошел по адресу Покровский бульвар, дом 18, строение 18. Уточняется, что временно изменены маршруты трамваев № А, 39, 3. Движение транспорта на данный момент затруднено.
По информации СМИ, в доме закоротило щиток, из-за чего все здание осталось без света.
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