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Жителям столицы рекомендовали не кататься на необорудованных склонах в лесопарках
Фото: «Вечерняя Москва»

Жителям столицы рекомендовали не кататься на необорудованных склонах в лесопарках

Юлия Ямпольская

Город

Москвичам посоветовали не кататься на необорудованных склонах в лесопарках города, поскольку это может быть травмоопасно. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Уточняется, что катание с горок на тюбингах, ватрушках и санках может быть опасно, если не делать этого на предназначенных склонах, передает РИА Новости.

— Нередко москвичи выбирают для катания необорудованные и потенциально опасные места: балки, овраги с крутыми склонами и деревьями, берега водоемов со спуском прямо на лед, — говорится в материале.

Эксперты советуют использовать на природных территориях специально оборудованные склоны, которые обозначены табличками «Места для катания на санках».

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