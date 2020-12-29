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Склон для катания на горных лыжах и сноубордах открыли на Воробьевых горах
Фото: «Вечерняя Москва»

Склон для катания на горных лыжах и сноубордах открыли на Воробьевых горах

Ростислав Зубков

Спорт
Россия, Москва, природный заказник Воробьёвы горыКарта всех событий

На Воробьевых горах в Москве открылся 300-метровый склон для катания на горных лыжах и сноубордах. Об этом пресс-служба спорткомплекса «Воробьевы горы» сообщила во вторник, 29 декабря.

Горнолыжный комплекс открылся по завершении реконструкции.

— С сегодняшнего дня, 29 декабря, комплекс запустил и массовые свободные катания на основном склоне. Его длина — почти 300 метров, перепад высот — 52 метров, а над оснежением склона работала команда лучших российских и иностранных специалистов, — указано в релизе на сайте учреждения.

Уточняется, что склон покрыт искусственным снегом, созданным посредством специальных снегогенераторов. Это позволит склону работать даже до наступления теплой весны.

Также отмечается, что склон спроектирован в том числе для проведения Кубка мира FIS по сноуборду.

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