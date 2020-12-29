Еще семь станций БКЛ метро откроют в Москве в 2022 году

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

В Москве планируют открыть еще семь станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро в 2022 году. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщили на странице столичного департамента строительства в социальной сети Instagram.

Отмечается, что через год появятся станции «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский Затон», «Кленовый бульвар», «Сокольники», «Рижская» и «Марьина Роща». После их ввода можно будет замкнуть Большое кольцо.

Ранее в ведомстве сообщали, что в 2021 году откроют 11 станций БКЛ, среди них: «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Давыдково», «Зюзино», «Воронцовская», «Новаторская», «Терехово», «Кунцевская», «Карамышевская» и «Мневники».

Всего на БКЛ будет 31 станция, многие из которых станут пересадочными на метро, другие линии метрополитена и Московское центральное кольцо (МЦК). Общая длина БКЛ составит 70 километров.

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