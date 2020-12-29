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Жители столицы увидят звездопад и сближение Солнца с Землей в новогодние праздники
Фото: «Вечерняя Москва»

Жители столицы увидят звездопад и сближение Солнца с Землей в новогодние праздники

Юлия Ямпольская

Город

В столице в новогодние праздники горожане смогут увидеть метеорный поток Квадрантиды и самый большой диск Солнца в 2021 году. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщили в пресс-службе Московского планетария.

Так, 2 января Земля будет находиться на самом близком расстоянии от Солнца, поэтому жители смогут наблюдать сближение Солнца с Землей, передает агентство городских новостей «Москва».

— В ночь с 2 на 3 января прольется первый новогодний звездопад: в пик активности метеорного потока Квадрантиды ожидается до 110 метеоров в час, — говорится в сообщении.

Также стало известно, что 24 января при ясной погоде можно увидеть Меркурий. В планетарии уточнили, что москвичи в 2021 году смогут наблюдать два солнечных и два лунных затмения. А 26 мая земляне увидят суперлуние.

Читайте также: Астрономы спрогнозировали мощную солнечную вспышку в 2021 году

звездопад#астрономияМосква
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