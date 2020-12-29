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«Реалистично!»: Рудковская показала фото со съемок клипа Бузовой и Давы
Фото: Агентство городских новостей «Москва»

«Реалистично!»: Рудковская показала фото со съемок клипа Бузовой и Давы

Юлия Ямпольская

Звезды

Российский продюсер Яна Рудковская показала кадры со съемок клипа певицы Ольги Бузовой и видеоблогера Давида Манукяна. Соответствующий пост появился на ее странице в социальной сети Instagram.

На снимках запечатлены Ольга Бузова, Филипп Киркоров, Яна Рудковская и ее сын Саша Плющенко. По сюжету герой Давида является богатым наследником, который вынужден за два дня найти невесту. Звезда «Дома-2» играет простую девушку из семьи уборщика и домохозяйки, родителей которой сыграли поп-король и Рудковская.

— Новогодний клип «Снежинки» от Оли и Давы, который два день разрывает тренды YouTube! Рада была поддержать с Филиппом и Сашей ребят, а также быть причастной к созданию сценария, — написала продюсер.

Поклонники оценили кадры со съемок и оставили свои комментарии.

«Киркоров самый крутой вышел»; «Классный клип! Вы все большие молодцы! Подняли настроение!»; «Здорово, так тепло, по-семейному. Молодцы!»; «Очень реалистично!» — отметили фолловеры.

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Филипп КиркоровБузоваЯна Рудковская
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