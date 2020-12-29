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Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Хорватии
Фото: twitter.com/AltadenaPatch

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Хорватии

Кирилл Николаев

Происшествия

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на территории Хорватии. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).

Эпицентр подземных толчков располагался в 42 километрах к юго-востоку от Загреба. Очаг землетрясения залегал на глубине пяти километров. В результате инцидента некоторые дома в городе Петринья оказались поврежденными.

Сведения о пострадавших не поступали, сообщает РИА Новости.

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