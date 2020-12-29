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Александр Васильев сказал, что работа Пьера Кардена была связана с миром космоса
Фото: Пресс-служба «Московское долголетие»

Александр Васильев сказал, что работа Пьера Кардена была связана с миром космоса

Никита Абрамов

Культура

Российский историк моды, телеведущий и искусствовед Александр Васильев прокомментировал кончину модельера Пьера Кардена. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщило РИА Новости.

— Его работа была связана, конечно, с миром космоса, потому что он подарил миру сапоги-чулки, колготки, водолазки, вещи из кожзаменителя, из кожи, молнии, накладные круглые карманы, — рассказал Александр Васильев.

По словам историка, модельер был близок с российской балериной Майей Плисецкой. Он также создал для нее множество балетных костюмов.

Васильев отметил, что Карден производил впечатление целеустремленного, всезнающего и самодостаточного человека.

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модамодельерАлександр Васильев
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