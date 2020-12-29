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Сергей Собянин поблагодарил сотрудников городских служб за работу в 2020 году
Фото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства

Сергей Собянин поблагодарил сотрудников городских служб за работу в 2020 году

Юлия Ямпольская

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил сотрудников городских служб за работу в 2020 году. Об этом он написал в социальной сети «ВКонтакте» во вторник, 29 декабря.

По его словам, перед праздником городские службы столицы переходят на усиленный режим работы.

Мэр Москвы уточнил, что в Новый год для коммунальщиков появляется дополнительная работа. В этот период в столице круглосуточно дежурят полторы тысячи аварийных бригад ЖКХ, а за чистотой улиц следят тысячи дворников. Собянин поблагодарил сотрудников городских служб за работу в 2020 году.

— Спасибо от имени москвичей всем сотрудникам комплекса городского хозяйства! У вас был сложный год, — написал глава города.

Он также отметил, что специалисты почти за месяц смогли проложить коммуникации при строительстве больничного комплекса в Вороновском.

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