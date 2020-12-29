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Сергей Собянин заявил о стабильной работе всех звеньев столичного здравоохранения
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Сергей Собянин заявил о стабильной работе всех звеньев столичного здравоохранения

Ростислав Зубков

Здоровье

Столичная система здравоохранения работает напряженно, но стабильно, власти приняли меры для нормализации обстановки. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил во вторник, 29 декабря.

По словам главы города, были подготовлены мощные резервные госпитали, оснащенные самым современным оборудованием. Также был сделан запас средств индивидуальной защиты и лекарств.

— Сегодня все звенья здравоохранения работают стабильно. Сложно, напряженно, но стабильно. И скорая помощь, и амбулаторное звено, и стационары, — подчеркнул мэр в эфире Первого канала.

Сергей Собянин отметил, что если бы хотя бы одно из звеньев не функционировало, то город не справился бы с потоком пациентов. Однако этого не произошло, поскольку власти справляются с ситуацией.

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МоскваСергей Собянинздравоохранение
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