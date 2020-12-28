Мэр Москвы рассказал, как НИИ Склифосовского помогает в борьбе с COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского является одним из самых знаменитых стационаров в России. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, в медицинском учреждении сформирована во многом уникальная система оказания экстренной помощи. Эта больница включилась в борьбу с коронавирусом одной из первых. Многие специалисты были вынуждены сменить профиль. Сергей Собянин рассказал об одном из таких врачей.

Денис Косолапов руководил кардиохирургической реанимацией. В настоящее время он заведует одной из реанимаций инфекционного корпуса. По его словам, на данный момент пациентов стало больше. Врачи вынуждены проводить на работе по 12–14 часов.

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