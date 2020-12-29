«Он стал первым»: Лисовец отреагировал на смерть Кардена

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Модельер Пьер Карден войдет в историю как очень дерзкий, смелый и революционный дизайнер, заявил в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» стилист Владислав Лисовец.

— Пьер Карден вводил в моду новые формы, новые ткани и предлагал людям быть непохожими на всех и даже футуристично странными. И тогда, и сейчас, если посмотреть на его модели, это вызывает интересную реакцию. В то время, когда он все делал, в мире моды ведь не существовало ничего интересного. А он стал первым, чем и вошел в историю, — отметил собеседник «ВМ».

К тому же, по словам Лисовца, Карден оказался неплохим бизнесменом. Благодаря трикотажу, доступным мужским костюмам и простой легкой одежде его имя стало известно самым широким слоям населения. Хотя для своего времени он, уверен стилист, был очень революционным дизайнером.

Настолько яркой фигуры в мире моды, по мнению Лисовца, сейчас пока нет.

— Я думаю, последней яркой фигурой в мире моды был Александр Маккуин. Пока ничего такого яркого и нового не появляется. В основном все используют то, что уже было, — резюмировал спикер.

Модельер и основатель одноименного французского дома моды Пьер Карден скончался 29 декабря 2020 года в пригороде Парижа. Ему было 98 лет.

Читайте также: «Цвет девочки»: Александр Васильев рассказал о модных табу для женщин после 40