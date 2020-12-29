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На работу любой ценой: штурм двухметровых сугробов в Северо-Курильске попал на видео
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

На работу любой ценой: штурм двухметровых сугробов в Северо-Курильске попал на видео

Виктория Федотова

Общество

В Сети набирает популярность ролик, снятый жителями российского Северо-Курильска. На кадрах видно, как женщина по пояс в снегу пытается добраться до машины. Из-за метели видимость на улице очень слабая.

Снимавший видео со смехом спрашивает героиню, работает ли она сегодня. «Конечно работаю», — отвечает она. Мужчина отмечает, что в такую погоду нужно обязательно носить очки. В комментариях к ролику пошутили, что люди выходят на работу любой ценой, потому что на Сахалине это обычная погода для этого времени года.

Видео: Telegram-канал «Lifeshot»

Видео опубликовано в Telegram-канале LifeShot.

По данным местного издания sakhalin.info, в городе около суток не стихает метель, порывы ветра достигают 20 метров в секунду. Техника выйдет на расчистку дорог только утром.

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