Поклонская показала архивное фото с Королевой и Тарзаном

Фото: Пресс-служба главы Республики Крым

Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Наталья Поклонская поделилась с подписчиками архивной фотографией с Наташей Королевой и Тарзаном. Снимок она опубликовала в Instagram-аккаунте.

Поклонская не рассказала, когда и где было сделано фото. Однако, судя по нарядам звезд и самой Натальи, встреча произошла где-то на отдыхе.

— Вау! Копалась в старых фото и нашла. Еще покопаюсь, может, и с президентом Украины найду, — написала Поклонская.

Поклонники восхитились неформальным снимком и отметили, что Поклонская хорошо выглядит в открытом топе.

«Люблю, когда женщины под солнцем одеты в летние платья. Уверен, вам идут! Счастья!»; «Это они должны кричать: «Вау!»; «Наташа — просто няша», — написали в комментариях.

Однако нашлись и те, кто остался недоволен снимком со звездами.

«Лучше — с президентом России»; «Фото с Тарзаном вас унижает!»; «Мы в Крыму не поддерживаем такие отношения», — отметили подписчики.

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