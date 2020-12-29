Россияне выразили надежду на улучшение ситуации с COVID-19 в 2021 году

/ Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Большинство жителей России надеются, что в 2021 году ситуация с коронавирусом улучшится. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

По данным исследования, 42 процента респондентов утверждают, что 2021 год будет лучше, чем прошлый. Кроме того, 35 процентов опрошенных считают, что все останется так же, 16 процентов боятся, что будет хуже, семь процентов затруднились ответить.

Уточняется, что большинство россиян выразили надажду на улучшение ситуации с коронавирусом (21 процент), также ожидают экономическое развитие (девять процентов), повышение зарплат (семь процентов), снижение цен и повышение пенсии (по шесть процентов соответственно), открытие границ, уменьшение безработицы и улучшения в сфере здравоохранения (по 5 процентов соответственно).

Также среди негативных изменений, которые могут произойти в РФ в 2021 году, жители чаще всего отмечали увеличение цен (15 процентов), падение уровня жизни (11 процентов) и новую волну пандемии (девять процентов), безработицу (шесть процентов).

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