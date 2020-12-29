Собчак высмеяла бывшего мужа Бузовой за копирование танца певицы

Тарасов повторяет движение из клипа Бузовой / Фото: YouTube.com / FC Rubin Kazan

Российская телеведущая Ксения Собчак высмеяла бывшего мужа Ольги Бузовой Дмитрия Тарасова. В своем Telegram-канале она повторила фразу футболиста клуба «Рубин» из клипа про «непростой» 2020 год.

Спортсмен повторил знаменитое движение бывшей супруги Ольги Бузовой из клипа «Мало половин» во время съемок новогоднего видео для своего клуба. Ксения Собчак посмеялась над копированием танца.

— Хотя я сама всегда за музыкальные инициативы, но даже мое сердечко за Тарасова что-то закололо. Кажется, и правда год был непростой, раз до клипов с движениями «Мало половин» дошло, — написала Собчак.

Напомним, футболист казанского «Рубина» расстался с Ольгой Бузовой почти четыре года назад. Он уже три года женат на модели Анастасии Костенко, которая совсем недавно стала телеведущей. Дмитрий признался, что для него супруга — символ стабильности и уверенности. Кроме того, он рассказал, что сильно любит ее и считает Анастасию лучшей мамой.

Читайте также: Тарасов рассказал, как над ним пошутил тренер с помощью клипов Бузовой