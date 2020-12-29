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Полиция задержала эксгибициониста в центре Москвы
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Полиция задержала эксгибициониста в центре Москвы

Олег Сыров

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, улица Красная Пресня Карта всех событий

Столичные полицейские задержали эксгибициониста в центре города. Об этом во вторник, 29 декабря, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщил источник в правоохранительных органах.

Стало известно, что перед встречей с полицией мужчина зашел в магазин на улице Красная Пресня. Там он совершил противоправные действия.

На место происшествия для проверки вызвали правоохранителей. На данный момент там проводится проверка.

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