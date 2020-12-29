Сергей Собянин освободил от должности замглавы Департамента предпринимательства Москвы

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Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от должности заместителя главы столичного департамента предпринимательства Кирилла Ильичева. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы города во вторник, 29 декабря.

Согласно документу, Ильичев уволен по собственной инициативе. Он занимал должность замглавы Департамента предпринимательства Москвы с 2020 года.

Ранее Сергей Собянин уволил замглавы Департамента культуры Москвы Елену Кожемякину.

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