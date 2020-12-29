ЦБ оценил ущерб от кибермошенников в III квартале 2020 года

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В III квартале 2020 года мошенники похитили у клиентов российских банков 2,5 миллиарда рублей. Это на 32 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили в Центробанке РФ.

— Всего с июля по сентябрь 2020 года мошенники провели 180 тысяч операций без согласия клиента — на 2,5 миллиарда рублей, — указано в сообщении на сайте регулятора.

По его информации, рост числа соответствующих противозаконных действий связан с тем, что граждане стали чаще проводить операции с использованием электронных средств платежа.

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