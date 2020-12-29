Пожар произошел в ресторане в подмосковных Люберцах
Пожар произошел в трехэтажном здании в подмосковных Люберцах. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.
Уточняется, что площадь возгорания достигла 700 квадратных метров. Сотрудников ресторана эвакуировали до прибытия подразделений, передает РИА Новости.
На данный момент пожар ликвидируют 69 спасателей и 22 единицы техники.
Читайте также: СМИ: Склад загорелся в Солнечногорске на площади 500 «квадратов»