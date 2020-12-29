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Пожар произошел в ресторане в подмосковных Люберцах
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Пожар произошел в ресторане в подмосковных Люберцах

Юлия Ямпольская

Происшествия

Пожар произошел в трехэтажном здании в подмосковных Люберцах. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Уточняется, что площадь возгорания достигла 700 квадратных метров. Сотрудников ресторана эвакуировали до прибытия подразделений, передает РИА Новости.

Видео: Telegram-канал «Daily Storm»

На данный момент пожар ликвидируют 69 спасателей и 22 единицы техники.

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Люберцыпожарресторан
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