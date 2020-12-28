СМИ: Склад загорелся в Солнечногорске на площади 500 «квадратов»

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В Солнечногорске пожар произошел в складском помещении на площади 500 квадратных метров. Об этом сообщил источник в экстренных службах в понедельник, 28 декабря.

Уточняется, что склад расположен на улице Промышленной. Угрозы распространения на соседние дома нет.

В настоящее время сотрудники МЧС прибыли на место происшествия и тушат возгорание, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что около 10 человек эвакуировали из-за пожара в жилом доме на востоке Москвы. Инцидент произошел по адресу улица Лухмановская, дом 17. В квартире загорелись личные вещи и мебель.

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