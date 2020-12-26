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Частный дом загорелся в подмосковном Ступине
Фото: twitter.com/emercom_press

Частный дом загорелся в подмосковном Ступине

Юлия Курганова

Происшествия

В Московской области загорелся частный деревянный дом. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС РФ в пятницу, 25 декабря.

В 21:45 в дежурную часть МЧС сообщили о пожаре в жилом доме в городском округе Ступино, деревня Старое, улица Черемушки, 30.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. В 23:40 возгорание было полностью ликвидировано.

Ранее сообщалось, что пожар в частных домах Новой Москвы потушен. Уточняется, что в СНТ в поселении Рязановском в результате пожара один дом обрушился, а второй — горел по всей площади.

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Ступиноликвидация огняпожар
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