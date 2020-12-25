Пожар в частных домах Новой Москвы потушен
Россия, Москва, поселение Рязановское, СНТ Рязаново Карта всех событий
Пожарные полностью ликвидировали возгорание в двух частных домах, которые находятся в Новой Москве. Об этом сообщает в пятницу, 25 декабря, ТАСС.
— Пожар потушен, пострадавших нет, — цитирует агентство источник в экстренных службах.
Уточняется, что в СНТ в поселении Рязановском в результате пожара один дом обрушился, а второй — горел по всей площади.
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