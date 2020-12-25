СМИ: Частный дом обрушился во время пожара в Новой Москве
Россия, Москва, поселение Рязановское, Гореловская улицаКарта всех событий
Частный дом в Новой Москве обрушился в результате пожара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах в пятницу, 25 декабря.
Инцидент произошел в СНТ в поселении Рязановском. Уточняется, что на соседних участках горят частные дома. Один из них обрушился в результате пожара, а второй — горит по всей площади.
Добавляется, что на месте происшествия работают спасатели.
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