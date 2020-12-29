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Еще семь компаний такси лишили лицензии в Москве
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Еще семь компаний такси лишили лицензии в Москве

Кирилл Николаев

Транспорт

Сразу семь компаний такси лишили лицензии. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Соответствующее решение принял Арбитражный суд Москвы по заявлению МАДИ.

Отмечается, что таксисты не проходили медицинские осмотры до и после смены, а автомобили — технический осмотр, в связи с чем могли передвигаться по городу неисправными. Кроме того, водители регулярно попадали в ДТП и даже пытались обмануть пассажиров.

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