Врач объяснил, в каких случаях надо опохмелиться, чтобы спасти свою жизнь

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Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, в каких случаях человеку надо опохмелиться, чтобы спасти свою жизнь.

— Я начал говорить про опохмел. Человек в состоянии тяжелого алкогольного опьянения коварен для себя и окружающих опасным поведением. Непосредственно алкогольное опьянение его здоровью не угрожает. Опасно, когда уровень алкоголя начинает снижаться в крови, — пояснил врач.

Он вспомнил случаи из практики, когда в больницу привозили людей с высоким содержанием алкоголя в крови. Такому человеку достаточно поставить капельницу.

— А если поступил человек, от которого несет алкоголем, ацетоном, а алкоголя в крови нет, — это проблема. Он ловит «белочку». Мы начинаем давать противосудорожные препараты и капельницы, но риск смерти — 30 процентов. Если вы увидите человека с трясущимися руками, который просит денег на опохмел, — дайте, не берите грех на душу. Он реально умрет вне больничных условий, — пояснил Мясников.

По его словам, «законченные алкоголики», которые после алкогольного отравления испытывают падение концентрации алкоголя в крови, могут умереть, если им удастся опохмелиться.

Видео опубликовано на YouTube.

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