Народный календарь. Чего нельзя делать 30 декабря, чтобы не навредить детям

Фото: Виктор Хабаров, «Вечерняя Москва»

В народном календаре этот день получил название Даниил Зимоуказчик, Данилов день. 30 декабря христиане вспоминают библейского пророка Даниила.

Считалось, что в этот день нельзя было целовать спящих младенцев, в ином случае малыш мог серьезно заболеть. В этот день спящих малышей не кормили грудью, верили, что после этого они начинали плохо расти.

Наши предки говорили, что сны на 30 декабря вещие и придавали снам особое значение. Спящего человека категорически нельзя было будить резко, поскольку считалось, что во время сна душа покидает тело. Если человека резко разбудить, то человек сильно заболеет, лишится памяти или умрет.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Чего нельзя делать 30 декабря, чтобы не навредить детям

Приметы гласили, что какой будет этот день, такая погода будет стоять весь день. Если в этот день вы увидели иней на окнах, то через неделю потеплеет.

30 декабря отмечаются День Республики Мадагаскар и День заворачивания подарков.

В этот день 98 лет назад образован Союз Советских Социалистических Республик СССР). 104 года назад в Петербурге был убит Григорий Распутин, который был приближен к императору России Николаю Второму и его супруге.

В этот день родились писатели Редьярд Киплинг, Владимир Буковский и Даниил Хармс.

Именины отмечают Никита, Николай, Даниил, Денис, Александр, Петр.

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