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Мусорный полигон «Дубна Правобережная» закрыли в Подмосковье
Фото: Павел Головкин, «Вечерняя Москва»

Мусорный полигон «Дубна Правобережная» закрыли в Подмосковье

Елена Плешивцева

Общество

Мусорный полигон «Дубна Правобережная» закрыли в Подмосковье, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.

В ведомстве уточнили, что работы были выполнены менее чем за три месяца раньше срока, предусмотренного муниципальным контрактом. Полигону придали правильную форму, оборудовали системами пассивной дегазации и сбора фильтрата для последующей очистки, сообщает «Радио 1».

Также в регионе после перепрофилирования открылся комплекс по переработке ТКО «Тимохово» в Богородском округе, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Мощность комплекса будет составлять 750 тысяч тонн мусора в год. Весь поступающий в комплекс мусор будет тщательную автоматизированную сортировку с извлечением органики и возвращением ее во вторичный оборот.

Ранее ФАН рассказал о спасенном на свалке в Ульяновске коте. Представители коммунальной службы, разбирая мусор на линии предсортировки, обнаружили в пакете животное, которого жестокие хозяева выбросили на помойку.

— Кота мы забираем в свое министерство, он у нас будет заместителем министра по охране животного мира, жить будет в своем министерстве. Мы, сотрудники ведомства, полностью за него будем нести ответственность, — сообщила Гульнара Рахматулина, исполняющая обязанности министра природы и цикличной экономики Ульяновской области.

Руководитель ведомства также добавила, что лично будет следить за судьбой животного.

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