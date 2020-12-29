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«Ни за технику, ни за артистизм»: Песков оценил уходящий год
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

«Ни за технику, ни за артистизм»: Песков оценил уходящий год

Юлия Ямпольская

Внутренняя политика

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не поставил бы уходящему году больше двойки «ни за технику, ни за артистизм». Об этом он рассказал во вторник, 29 декабря, в эфире телеканала RTVI.

Также представитель Кремля ответил на вопрос о том, стало ли в 2020 году сложнее общаться с главой государства. Он отметил, что контактировать, соблюдая дистанцию, можно.

— То есть никаких ограничений в общении с президентом не существует. Телефон, та же видеоконференция, все средства связи никоим образом вас не ограничивают в общении, — уточнил Песков.

Основными вызовами уходящего года, кроме пандемии коронавируса, он назвал вызовы, связанные с экономикой.

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