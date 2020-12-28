Песков прокомментировал отсутствие у Путина прививки от коронавируса

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То, что президент России Владимир Путин пока не прививался от коронавируса, никак не отражается на доверии к отечественной вакцине. Такое мнение выразил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Никоим образом, — приводит РИА Новости его комментарий в ответ на вопрос, влияет ли «промедление» Путина в вопросе вакцинации на доверие к препарату.

При этом ранее российский лидер заявил, что не делал прививку от ковида, поскольку пока она не рассчитана на людей его возраста. Как только этот нюанс устранят, президент пройдет вакцинацию.

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