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Дептранс подвел итоги года по ДТП в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Дептранс подвел итоги года по ДТП в Москве

Никита Абрамов

Транспорт

Департамент транспорта Москвы подвел итоги по ДТП в городе. Об этом ведомство сообщило во вторник, 29 декабря, в своем Telegram-канале.

— Самая безопасная магистраль в городе — Рублевское шоссе. В этом году там произошло всего 7 ДТП с пострадавшими. А лидером по аварийности по-прежнему остается МКАД: там случилось 670 тяжелых аварий, — говорится в сообщении.

Уточняется, что уже разработана программа по организации безопасного движения на МКАД. В нее входят освещение, новая система навигации, аварийные карманы, а также камеры. Меры начнут внедрять с 2021 года.

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