Дептранс перечислил плюсы подземного перехода между «Динамо» и «Петровским парком»

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Большая кольцевая линия, метро Петровский парк Карта всех событий

В столичном департаменте транспорта рассказали о плюсах перехода между станциями «Динамо» Замоскворецкой линии и «Петровский парк» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщает Telegram-канал ведомства.

Уточняется, что 45 тысяч жителей города, которые ездят с севера в Краснопресненский, Тимирязевский районы и в «Сити», могут сэкономить 10 минут в день. Также на Люблинско-Дмитровскую, Калужско-Рижскую и другие линии столичного метро можно будет пересаживаться быстрее после полного запуска БКЛА.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин открыл пересадку между станциями столичного метрополитена «Петровский парк» БКЛ и «Динамо» Замоскворецкой линии. Как отметил глава города, с помощью пересадки пассажиры смогут быстрее добираться до места назначения.

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