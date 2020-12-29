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Сергей Собянин открыл пересадку между станциями метро «Петровский парк» и «Динамо»
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин открыл пересадку между станциями метро «Петровский парк» и «Динамо»

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Большая кольцевая линия, метро Петровский парк Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл пересадку между станциями столичного метрополитена «Петровский парк» Большой кольцевой линии (БКЛ) и «Динамо» Замоскворецкой линии. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Как отметил мэр столицы, с помощью пересадки пассажиры смогут быстрее добираться до места назначения.

— Станции разных линий соединены, и не надо подниматься наверх — можно пройти по комфортному пешеходному переходу на эскалатор, — уточнил Сергей Собянин.

Он также добавил, что строительные работы были непростыми. Так, специалисты заморозили водоносные грунты и вручную проложили путь.

— Я поздравляю, десятки тысяч людей выходят на этих станциях и будут пользоваться замечательным, красивым переходом, — отметил глава города.

Пересадка между станциями «Петровский парк» БКЛ и «Динамо» Замоскворецкой линии представляет собой двухуровневый тоннель длиной около 200 метров. Он соединяет западный торец станции «Петровский парк», а также центральную часть перронного зала станции «Динамо».

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