Сергей Собянин открыл пересадку между станциями метро «Петровский парк» и «Динамо»

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Большая кольцевая линия, метро Петровский парк Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл пересадку между станциями столичного метрополитена «Петровский парк» Большой кольцевой линии (БКЛ) и «Динамо» Замоскворецкой линии. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Как отметил мэр столицы, с помощью пересадки пассажиры смогут быстрее добираться до места назначения.

— Станции разных линий соединены, и не надо подниматься наверх — можно пройти по комфортному пешеходному переходу на эскалатор, — уточнил Сергей Собянин.

Он также добавил, что строительные работы были непростыми. Так, специалисты заморозили водоносные грунты и вручную проложили путь.

— Я поздравляю, десятки тысяч людей выходят на этих станциях и будут пользоваться замечательным, красивым переходом, — отметил глава города.

Пересадка между станциями «Петровский парк» БКЛ и «Динамо» Замоскворецкой линии представляет собой двухуровневый тоннель длиной около 200 метров. Он соединяет западный торец станции «Петровский парк», а также центральную часть перронного зала станции «Динамо».

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