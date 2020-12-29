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Сергей Собянин сообщил о начале расчистки свалки для технологической долины МГУ
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин сообщил о начале расчистки свалки для технологической долины МГУ

Ростислав Зубков

Город

Власти Москвы приступили к расчистке самой большой свалки строительного мусора, расположенной в столичном районе Раменки. Впоследствии здесь появится научно-технологическая долина МГУ. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин во вторник, 29 декабря.

— Работы, мягко говоря, немало, — отметил он в личном блоге.

Ранее ректор МГУ Виктор Садовничий сообщил, что технологическую долину «Воробьевы горы» начнут строить в январе 2021 года. Ожидается, что полностью она будет развернута к 2025 году.

Президент России Владимир Путин также обратил внимание на этот проект. Он призвал начать строительство с лабораторий и исследовательских площадок, а не с «представительских зданий». Глава государства также выразил надежду на то, что в ближайшие полтора–два года могут быть запущены первые объекты долины.

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МГУсвалкиСергей Собянин
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