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Сергей Собянин заявил, что строительная отрасль не снизила темпы
Фото: «Вечерняя Москва», Антон Гердо

Сергей Собянин заявил, что строительная отрасль не снизила темпы

Никита Абрамов

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги года в строительной сфере. Об этом он сообщил в четверг, 24 декабря, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

— Несмотря на временную остановку работ из-за пандемии, отрасль не снизила темпы — это главное, — отметил глава столицы.

Также Собянин уточнил, что благодаря программе льготной ипотеки увеличились показатели ввода нового жилья.

В 2020 году достроили 7 станций метро и 15 станций МЦД, было построено 115 километров дорог, возведена инфекционная больница «Вороновское».

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Сергей Собянинстроительство
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