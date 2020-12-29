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Участника банды, нападавшей на перевозчиков денег, приговорили к 11 годам колонии
Фото: twitter.com/mfame_guru

Участника банды, нападавшей на перевозчиков денег, приговорили к 11 годам колонии

Никита Абрамов

Происшествия

Московский городской суд приговорил к 11 годам колонии участника банды, которая совершала вооруженные нападения на перевозчиков денег. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— 29 декабря Мосгорсуд признал виновным 24-летнего гражданина Таджикистана Вохида Субонкулова в участии в вооруженной банде, разбое, незаконном обороте оружия. С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил его к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — цитирует сообщение ТАСС.

Осужденный признал вину и заключил соглашение о сотрудничестве.

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Происшествияхищение денегмосгорсуд
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