«Тройку» продолжают тестировать на маршрутах Подмосковья

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Карту «Тройка» продолжают тестировать в транспорте Московской области. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В ведомстве заявили, что новая билетная система, делающая карту «Тройка» единой для Московского региона, будет запущена в 2021 году.

— Апробация транспортной карты «Тройка» продолжается на маршрутах Подмосковья, — цитирует сообщение РИА Новости.

Точную дату запуска системы назовут позднее.

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