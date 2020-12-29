«Тройку» продолжают тестировать на маршрутах Подмосковья
Карту «Тройка» продолжают тестировать в транспорте Московской области. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Подмосковья.
В ведомстве заявили, что новая билетная система, делающая карту «Тройка» единой для Московского региона, будет запущена в 2021 году.
— Апробация транспортной карты «Тройка» продолжается на маршрутах Подмосковья, — цитирует сообщение РИА Новости.
Точную дату запуска системы назовут позднее.
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