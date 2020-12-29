«Месяц будет очень-очень напряженным»: Василиса Володина составила астропрогноз на январь

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Астролог Василиса Володина рассказала про общие тенденции астрологического прогноза на январь 2021 года. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

— Итак. Месяц будет не столько значимым по глобальным последствиям, сколько очень-очень напряженным, — говорится в посте.

Также астролог отметила еще несколько общих тенденций: усиление военной активности, яркие катаклизмы в мире и повышенная конфликтность.

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