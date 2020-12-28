Астролог рассказала, каким будет январь 2021 года

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Начало 2021 года станет напряженным и неоднозначным. По словам астролога Алены Никольской, первая неделя нового года окажется благоприятной для того, чтобы заняться собой и своими отношениями.

Венера будет находиться в Стрельце, поэтому появится возможность завести новый роман или оживить старый. Астролог отмечает, что это отличное время для того, чтобы побыть вдвоем, сделать что-то вместе и поделиться своими чувствами.

Однако 6 января Марс перейдет в Тельца, 8 января Меркурий переместится в Водолея. Такие перемены сделают январь позитивным и одновременно напряженным месяцем. Астролог уверяет, что именно в это время появится возможность добиться успехов. Необходимо контролировать себя и не попадать в сомнительные события, утверждает Никольская.

— Вы можете пострадать на дороге, вы можете пострадать от перепалок или стычек просто на пустом месте с разными людьми — как со своими знакомыми, так и просто с посторонними. Сейчас люди захотят доказать свою правоту, показать то место, которое они должны занимать, и просто не переживут, если с них снимут корону, — цитирует слова астролога Пятый канал.

Никольская отмечает, что стоит избегать скопления народа. Помимо этого, ожидаются различные природные катаклизмы. Поэтому астролог рекомендует отложить поездки и любые перемещения. На Старый Новый год, 13 января, ожидается новолуние. Этот период окажется особенно непростым.

В конце месяца ожидается полнолуние. Меркурий развернется в ретроградное движение. Астролог не рекомендует до конца февраля совершать перелеты, а также заключать важные сделки или менять работу.

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