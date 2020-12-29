Троих российских военных ранили в Сирии

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Трое российских военнослужащих пострадали в результате обстрела БТР в сирийском Идлибе. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник.

По его словам, российские военные получили легкие ранения. Пострадавших эвакуировали в госпиталь. Их здоровью ничего не угрожает, сообщает ТАСС.

Командование российских сил в Сирии вместе с турецкими военными и сирийскими властями устанавливает причастных к нападению боевиков.

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